Concert d’hiver Salle Alfred Jarreau Saint-Marcel

Concert d’hiver

Salle Alfred Jarreau Allée Thirode Saint-Marcel Saône-et-Loire

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Première partie union musicale de Saint-Marcel et harmonie d’Ouroux-sur-Saône

Deuxième partie en invitée fanfare de Demigny .

Salle Alfred Jarreau Allée Thirode Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 96 67 56 unionmusicaledesaintmarcel@gmail.com

