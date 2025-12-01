Concert d’hiver Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle

Concert d’hiver

Salle multi-activités Rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Concert d’hiver de l’Harmonie Bussang/Saint-Maurice à la salle multi-activités. Entrée libre.Tout public

0 .

Salle multi-activités Rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 29 25 11 21

English :

Winter concert by the Harmonie Bussang/Saint-Maurice at the salle multi-activités. Free admission.

L’événement Concert d’hiver Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-12-05 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES