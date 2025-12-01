Concert d’hiver Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle
Concert d'hiver Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle dimanche 21 décembre 2025.
Concert d’hiver
Salle multi-activités Rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Gratuit
Gratuit
Dimanche 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Concert d'hiver de l'Harmonie Bussang/Saint-Maurice à la salle multi-activités. Entrée libre. Tout public
Salle multi-activités Rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est
English :
Winter concert by the Harmonie Bussang/Saint-Maurice at the salle multi-activités. Free admission.
