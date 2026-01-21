Concert d’hiver Scherwiller

Concert d’hiver Scherwiller samedi 7 février 2026.

Concert d’hiver

1 place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-07 15:30:00
fin : 2026-02-08

2026-02-07 2026-02-08

Concert d’hiver de l’Harmonie Ste Jeanne d’Arc, petite restauration sur place
L’Harmonie Ste Jeanne d’Arc vous invite à son traditionnel concert d’hiver.

Petite restauration sur place.

1 place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 82 50 50 

English :

Winter concert by the Harmonie Ste Jeanne d’Arc, light refreshments on site

