Concert d’hiver Scherwiller

1 place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-07 15:30:00
Concert d’hiver de l’Harmonie Ste Jeanne d’Arc, petite restauration sur place
L’Harmonie Ste Jeanne d’Arc vous invite à son traditionnel concert d’hiver.
Petite restauration sur place.
1 place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 82 50 50
English :
Winter concert by the Harmonie Ste Jeanne d’Arc, light refreshments on site
