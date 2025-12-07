Concert d’Hiver Rue Derrière l’Église Verdun-sur-le-Doubs

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rue Derrière l'Église Eglise Saint Jean Baptiste Verdun-sur-le-Doubs

Tarif : 5 EUR

7 décembre 2025 17:00
18:30

2025-12-07

L’association Doubs Patrimoine Verdunois organise le Concert d’Hiver, donné par La Clé des Chants et Atout Coeur. Il aura lieu le samedi 7 décembre 2025 à 17h à l’église Saint Jean Baptiste de Verdun-Ciel.
Entrée 5€, les recettes sont au profit de la restauration du Retable de l’Eglise. Gratuit pour les -12 ans.   .

yves.lullier@wanadoo.fr

