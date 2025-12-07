Concert d’Hiver Rue Derrière l’Église Verdun-sur-le-Doubs
Rue Derrière l'Église Eglise Saint Jean Baptiste Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
L’association Doubs Patrimoine Verdunois organise le Concert d’Hiver, donné par La Clé des Chants et Atout Coeur. Il aura lieu le samedi 7 décembre 2025 à 17h à l’église Saint Jean Baptiste de Verdun-Ciel.
Entrée 5€, les recettes sont au profit de la restauration du Retable de l’Eglise. Gratuit pour les -12 ans. .
Rue Derrière l’Église Eglise Saint Jean Baptiste Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté yves.lullier@wanadoo.fr
