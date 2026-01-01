Concert d’Hiver Église du Sacré-Coeur Vesoul
Concert d’Hiver Église du Sacré-Coeur Vesoul dimanche 25 janvier 2026.
Concert d’Hiver
Église du Sacré-Coeur 17 Rue Jules Ferry Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Concert chant et orgue. Musique sacrée et profane sur les thèmes de Noël et de l’hiver. Eglise du Sacré-Coeur, Dimanche 25 janvier ,16h. Eglise chauffée. Participation libre au profit de l’Institut Pasteur. .
Église du Sacré-Coeur 17 Rue Jules Ferry Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 45 64 amiorguevesoul@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert d’Hiver
L’événement Concert d’Hiver Vesoul a été mis à jour le 2026-01-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL