Concert d’Hiver Église du Sacré-Coeur Vesoul

Église du Sacré-Coeur 17 Rue Jules Ferry Vesoul Haute-Saône

Concert chant et orgue. Musique sacrée et profane sur les thèmes de Noël et de l’hiver. Eglise du Sacré-Coeur, Dimanche 25 janvier ,16h. Eglise chauffée. Participation libre au profit de l’Institut Pasteur. .

Église du Sacré-Coeur 17 Rue Jules Ferry Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 45 64 amiorguevesoul@laposte.net

