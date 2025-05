Concert Dïa – Le Triskell monte le son – Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren, 21 juin 2025, Ploeren.

Concert Dïa – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 21 juin, 11h00 Entrée libre et gratuite

Seule en scène, cette Bretonne d’origine vous invite dans un univers entre prose et poésie, entre la chaleur de la voix et la ligne subtile de la guitare ou du piano. Entrée libre et gratuite.

Comme une brodeuse, Dïa vous emmène en voyage et, au fil de l’ouvrage, se dessinent des paysages et des saisons, des personnages, d’ailleurs et de la maison.

Seule en scène, cette Bretonne d’origine vous invite dans un univers entre prose et poésie, entre la chaleur de la voix et la ligne subtile de la guitare ou du piano. Trempant ses textes dans les obliques de ce monde un peu fou, dans ses traversées intimes et dans ses engagements, Dïa se balade sur des accords mineurs pour des histoires majeures.

Après son premier EP « À la boussole » sorti en janvier 2022, à la frontière de la chanson, du folk anglo-saxon et des musiques des suds, Dïa poursuit ses explorations musicales sur scène à la rencontre des oreilles curieuses. Invitant amis musiciens à déployer avec elle cet univers, Dïa œuvre à la réalisation d’un premier album.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-21T12:15:00.000+02:00

1



Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan