Concert Dia Luna Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Dia Luna Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 9 novembre 2025.

Concert Dia Luna

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Dîner-concert avec Dia Luna, musique du monde. Ouvert de 16h à 21h, concert à 18h. Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

