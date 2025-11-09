Concert Dia Luna Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Dia Luna
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Début : 2025-11-09 18:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Dîner-concert avec Dia Luna, musique du monde. Ouvert de 16h à 21h, concert à 18h. Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
