Concert Diabless Le Brizeux Quimperlé

Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-07 21:00:00
2026-02-07
A Tribute to the Queens of Rock.
Réservation planche apéro par téléphone. .
Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 87 56 63 72
L’événement Concert Diabless Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS