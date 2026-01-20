Concert Dialogo de maderas Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Concert Dialogo de maderas

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Porté par El Pequele et Manolo Quéchon, Diálogo de Maderas est un voyage au cœur de la guitare flamenca.

Animés par une volonté ancienne de collaborer ensemble, ils décident d’unir leurs voix pour exprimer une vision commune de la guitare.

Avec minutie et exigence, ils engagent une réflexion sur la résonance et la matière. Leur quête un flamenco authentique et organique.

À partir de leurs compositions personnelles empreintes de nombreux univers musicaux, Diálogo de Maderas forme un ensemble singulier embrassant également le répertoire emblématique du flamenco. .

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

English : Concert Dialogo de maderas

