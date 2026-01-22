Concert Dialogo de maderas Café associatif Le Chauffe-savates Mâlain

Concert Dialogo de maderas

Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 22:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Porté par El Pequele et Manolo Quéchon, Diálogo de Maderas est un voyage

au cœur de la guitare flamenca.

Avec minutie et exigence, ils engagent une réflexion sur la résonance et la matière.

Leur quête: un flamenco authentique et organique. À partir de leurs

compositions personnelles empreintes de nombreux univers musicaux, Diálogo de Maderas forme un ensemble singulier embrassant également le

répertoire emblématique du flamenco. .

Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Dialogo de maderas

L’événement Concert Dialogo de maderas Mâlain a été mis à jour le 2026-01-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)