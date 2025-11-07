Concert : Dialogue entre le coup et le son Patronage Laïque Jules Vallès Paris
Entre la caresse des baguettes et des baguettes de cithare, rythme et mélodie commencent à dialoguer. La force et le souffle des percussions rencontrent la limpidité et la profondeur du yangqin ; tantôt en collision, tantôt en écoute attentive. C’est une rencontre qui traverse le temps et l’espace : l’Occident et l’Orient, le rythme et le chant, le moderne et le traditionnel, se tissent ensemble pour devenir une fresque sonore et sensible sur scène.
« Dialogue entre le coup et le son » vous invite à un voyage au cœur des résonances, là où la musique naît de la rencontre et du partage.
Concert | Orchestre Chinois de Paris – Yangqin : Chengyi WANG
Percussionniste : Yiying Guan
Sur réservation et vente de tickets sur place uniquement : 19€ tarif plein 16€ tarif réduit
Public jeunes et adultes.
Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris
https://www.patronagelaique.eu/event-details/dialogue-entre-le-coup-et-le-son +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr