Concert Dialogues à St Clément Rue de Saint-Clément Quiberon

Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon Morbihan

Début : 2025-10-26 16:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Concert Dialogues Impressionnistes avec Debussy

Dialogue entre la flute d’Elena Stojceska et la guitare de Romain Petiot .

Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 07 35 56 56

