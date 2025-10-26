Concert Dialogues à St Clément Rue de Saint-Clément Quiberon
Concert Dialogues à St Clément Rue de Saint-Clément Quiberon dimanche 26 octobre 2025.
Concert Dialogues à St Clément
Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon Morbihan
Début : 2025-10-26 16:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Concert Dialogues Impressionnistes avec Debussy
Dialogue entre la flute d’Elena Stojceska et la guitare de Romain Petiot .
