Concert Diamon Day #1 – Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, 7 juin 2025 19:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert Diamon Day #1 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-07 19:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Un nouveau festival dans le paysage musical français, en voilà une bonne nouvelle ! Porté par le producteur aventureux Vedettes, Diamond Day célèbre les musiques folk dans plusieurs villes… Bienvenue au Havre pour cette première édition.

Jake Xerxes Fussell Folk • USA

Il suffit de quelques mesures en compagnie de la guitare et de la voix profonde de Jake Xerxes Fussell pour plonger dans les racines musicales de la working class américaine. C’est en amoureux de ce répertoire, parfois oublié, qu’il nous invite à le redécouvrir et à en partager les accents les plus bouleversants.

Naima Bock Folk • Royaume-Uni

Pour Naima Bock, folk se décline au pluriel, tant ses inspirations sont riches et variées. Ses racines font un pont sentimental entre le Brésil et l’Angleterre, ses oreilles se promènent un peu partout entre les traditions musicales européennes et les standards brésiliens et sa voix envoûtante plane au-dessus des terres qui ont vu grandir sa musique.

Clara Mann Folk • Royaume-Uni

Les ballades de la londonienne Clara Mann sont des plongées dans les eaux tumultueuses de la vie à la vingtaine, toujours éclairées par l’immense puissance de l’optimisme. Inspirée autant par Edith Piaf que Tom Waits ou Judee Sill, l’artiste pluridisciplinaire aime raconter des histoires et peindre des images, sans jamais en dévoiler trop, et c’est avec une infinie tendresse qu’elle se penche sur l’étrange et le mystérieux… pour notre plus grand bonheur !

Réservation obligatoire.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Concert Diamon Day #1

A new festival on the French music scene now that’s good news! Spearheaded by adventurous producer Vedettes, Diamond Day celebrates folk music in a number of cities? Welcome to Le Havre for this first edition.

Jake Xerxes Fussell Folk ? USA

A few bars of Jake Xerxes Fussell’s guitar and deep voice are enough to plunge you into the musical roots of the American working class. As a lover of this sometimes forgotten repertoire, he invites us to rediscover it and share its most moving accents.

Naima Bock Folk ? United Kingdom

For Naima Bock, folk is a plural word, so rich and varied are her inspirations. Her roots form a sentimental bridge between Brazil and England, her ears wander between European musical traditions and Brazilian standards, and her bewitching voice soars above the lands where her music was born.

Clara Mann Folk ? United Kingdom

The ballads of London-born Clara Mann plunge into the tumultuous waters of life in her twenties, always illuminated by the immense power of optimism. Inspired as much by Edith Piaf as Tom Waits or Judee Sill, this multi-disciplinary artist loves to tell stories and paint pictures, without ever revealing too much, and it is with infinite tenderness that she delves into the strange and mysterious? for our greatest pleasure!

Reservations essential.

German :

Ein neues Festival in der französischen Musiklandschaft, das ist eine gute Nachricht! Das von dem abenteuerlustigen Produzenten Vedettes getragene Diamond Day feiert die Folkmusik in mehreren Städten? Die erste Ausgabe des Festivals findet in Le Havre statt.

Jake Xerxes Fussell Folk ? USA

Ein paar Takte mit der Gitarre und der tiefen Stimme von Jake Xerxes Fussell genügen, um in die musikalischen Wurzeln der amerikanischen Working Class einzutauchen. Als Liebhaber dieses Repertoires, das manchmal in Vergessenheit gerät, lädt er uns ein, es wiederzuentdecken und seine erschütternden Akzente zu teilen.

Naima Bock Folk ? Vereinigtes Königreich

Für Naima Bock wird Folk im Plural dekliniert, so reich und vielfältig sind ihre Inspirationen. Ihre Wurzeln schlagen eine sentimentale Brücke zwischen Brasilien und England, ihre Ohren wandern zwischen europäischen Musiktraditionen und brasilianischen Standards hin und her und ihre betörende Stimme schwebt über den Ländern, in denen ihre Musik gewachsen ist.

Clara Mann Folk ? Vereinigtes Königreich

Die Balladen der Londonerin Clara Mann sind Tauchgänge in die stürmischen Gewässer des Lebens in den Zwanzigern, die immer von der immensen Kraft des Optimismus erhellt werden. Die multidisziplinäre Künstlerin, die von Edith Piaf, Tom Waits und Judee Sill inspiriert wurde, liebt es, Geschichten zu erzählen und Bilder zu malen, ohne jemals zu viel zu verraten, und mit unendlicher Zärtlichkeit widmet sie sich dem Fremden und Geheimnisvollen… zu unserer Freude!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un nuovo festival sulla scena musicale francese: questa sì che è una buona notizia! Guidato dall’avventuroso produttore Vedettes, il Diamond Day celebra la musica folk in diverse città? Benvenuti a Le Havre per questa prima edizione.

Jake Xerxes Fussell Folk ? USA

Bastano poche battute della chitarra e della voce profonda di Jake Xerxes Fussell per immergersi nelle radici musicali della classe operaia americana. Da amante di questo repertorio a volte dimenticato, ci invita a riscoprirlo e a condividerne gli accenti più toccanti.

Naima Bock Folk ? Regno Unito

Per Naima Bock, folk è una parola plurale, tanto ricche e varie sono le sue ispirazioni. Le sue radici formano un ponte sentimentale tra il Brasile e l’Inghilterra, le sue orecchie vagano tra le tradizioni musicali europee e gli standard brasiliani, e la sua voce ammaliante svetta sulle terre in cui la sua musica è cresciuta.

Clara Mann Folk ? Regno Unito

Le ballate della londinese Clara Mann sono tuffi nelle acque tumultuose della vita dei suoi vent’anni, sempre illuminati dall’immenso potere dell’ottimismo. Ispirata tanto da Edith Piaf quanto da Tom Waits o Judee Sill, questa artista multidisciplinare ama raccontare storie e dipingere immagini, senza mai rivelare troppo, ed è con infinita tenerezza che si addentra nello strano e nel misterioso per la nostra gioia!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un nuevo festival en el panorama musical francés: ¡una buena noticia! Encabezado por el productor aventurero Vedettes, el Diamond Day celebra la música folk en varias ciudades.. Bienvenido a Le Havre para esta primera edición.

Jake Xerxes Fussell Folk ? EE.UU

Bastan unos compases de la guitarra y la voz profunda de Jake Xerxes Fussell para sumergirse en las raíces musicales de la clase trabajadora estadounidense. Como amante de este repertorio a veces olvidado, nos invita a redescubrirlo y a compartir sus acentos más conmovedores.

Naima Bock Folk ? Reino Unido

Para Naima Bock, folk es una palabra plural, tan ricas y variadas son sus inspiraciones. Sus raíces forman un puente sentimental entre Brasil e Inglaterra, sus oídos vagan entre las tradiciones musicales europeas y los estándares brasileños, y su voz hechizante se eleva por encima de las tierras donde creció su música.

Clara Mann Folk ? Reino Unido

Las baladas de la londinense Clara Mann son zambullidas en las tumultuosas aguas de la vida a los veinte años, siempre iluminadas por el inmenso poder del optimismo. Inspirada tanto por Edith Piaf como por Tom Waits o Judee Sill, a esta artista multidisciplinar le gusta contar historias y pintar cuadros, sin revelar nunca demasiado, y es con infinita ternura como se adentra en lo extraño y lo misterioso… ¡para nuestro deleite!

Imprescindible reservar.

