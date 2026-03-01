Concert Diavoletto Eglise Saint-Pierre Port-Mort

Concert Diavoletto

Eglise Saint-Pierre 89 Grande rue Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Diavoletto est un groupe Normand de Vernon (27). Représenté par l’association Jazzic Instinct. Créé en 2016, le groupe a déjà enregistré 3 albums et fait plusieurs concerts dans les médiathèques de l’Eure, le festival Archéo Jazz et les lieux culturels autour de Vernon. Le groupe propose uniquement des compositions originales dans un univers proche d‘artistes comme Gogo Penguin, Esbjörn Svensson Trio ou bien Avishai Cohen. .

Eglise Saint-Pierre 89 Grande rue Port-Mort 27940 Eure Normandie +33 6 81 14 08 35 ph.delisle@gmail.com

