Concert Diavoletto, Eglise de Tourny Vexin-sur-Epte

Concert Diavoletto

Eglise de Tourny 1 rue Aval Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Diavoletto est un groupe Normand de Vernon (27). Représenté par l’association Jazzic Instinct. Créé en 2016, le groupe a déjà enregistré 3 albums et fait plusieurs concerts dans les médiathèques de l’Eure, le festival Archéo Jazz et les lieux culturels autour de Vernon. Le groupe propose uniquement des compositions originales dans un univers proche d‘artistes comme Gogo Penguin, Esbjörn Svensson Trio ou bien Avishai Cohen. .

Eglise de Tourny 1 rue Aval Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 81 14 08 35 ph.delisle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Diavoletto

L’événement Concert Diavoletto Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération