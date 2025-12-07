Concert D’ici et d’ailleurs La chanson Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Concert D’ici et d’ailleurs La chanson

Dimanche 7 décembre 2025 de 16h à 17h45.

Horaires précis. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Nougaro, Goldman, Juliette, Ferré, Sardou, Brel, Montand, M. Mercouri, Kusturica, Ferrat, Aznavour et tant d’autres vont nous mener de l’ici à l’ailleurs, peut-être nous donner le goût de ce voyage là… ou bien le raviver !

L’ici et l’ailleurs nous accompagnent depuis notre enfance, de près ou de loin, qu’on fasse ou non le voyage.

25 grandes chansons de plus de 20 artistes laissées sur ces chemins-là, comme autant de pierres blanches sur nos propres itinéraires, proches, lointains, intimes.

Concert tour à tour, léger, enjoué, profond, grave, drôle, poétique… un peu comme une carte du monde ! .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Nougaro, Goldman, Juliette, Ferré, Sardou, Brel, Montand, M. Mercouri, Kusturica, Ferrat, Aznavour and so many others will take us from here to there, perhaps giving us a taste for that journey? or reviving it!

German :

Nougaro, Goldman, Juliette, Ferré, Sardou, Brel, Montand, M. Mercouri, Kusturica, Ferrat, Aznavour und viele andere werden uns von hier nach dort führen, uns vielleicht auf den Geschmack dieser Reise bringen oder sie wieder aufleben lassen!

Italiano :

Nougaro, Goldman, Juliette, Ferré, Sardou, Brel, Montand, M. Mercouri, Kusturica, Ferrat, Aznavour e tanti altri ci porteranno da qui a lì, magari facendoci assaporare quel viaggio o facendolo rivivere!

Espanol :

Nougaro, Goldman, Juliette, Ferré, Sardou, Brel, Montand, M. Mercouri, Kusturica, Ferrat, Aznavour y tantos otros nos llevarán de aquí para allá, quizás haciéndonos saborear aquel viaje… ¡o reviviéndolo!

