Concert d’Íden Walk Chez Mummy, Kerlouan Neiz Vran Kerlouan

Concert d’Íden Walk Chez Mummy, Kerlouan

Neiz Vran Jardin d’hiver de Chez Mummy Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Concert intimiste d’Íden Walk Jardin d’hiver de Chez Mummy , Neiz Vran à Kerlouan

L’artiste Íden Walk

Plongez dans l’univers envoûtant d’Íden Walk, crooner moderne aux accents électroniques, aux mélodies sixties et aux résonances orchestrales. Sa musique, à la fois intemporelle et cinématographique, crée une atmosphère hypnotique, entre intimité et grandeur. Sur scène, en solo, il marie piano, machines et voix pour une performance où l’émotion le dispute à l’étrange.

Le lieu Chez Mummy

La Fabrique d’Imaginaire vous invite à découvrir un lieu chargé d’histoire Chez Mummy , à Kerlouan. Construite en 1958, cette maison familiale était la première habitation de la pointe de Neiz Vran. Imaginez le paysage de l’époque des champs, des dunes, la mer et le phare de l’île Vierge… Aujourd’hui, c’est un lieu de retrouvailles, de fêtes et d’accueil, où vous serez reçus comme des amis. Un grand merci au propriétaire pour son accueil et pour nous permettre d’y faire résonner la musique envoûtante d’Íden Walk ! .

Neiz Vran Jardin d’hiver de Chez Mummy Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert d’Íden Walk Chez Mummy, Kerlouan Kerlouan a été mis à jour le 2025-10-27 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne