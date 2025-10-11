CONCERT DIDIER BARBELIVIEN Béziers

CONCERT DIDIER BARBELIVIEN Béziers samedi 11 octobre 2025.

CONCERT DIDIER BARBELIVIEN

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 35.5 – 35.5 – 59 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11



Accompagné de ses musiciens, Didier Barbelivien nous fait voyager entre chansons intemporelles et échanges avec le public. Rêvant enfant d’être chef d’orchestre, il devient l’un des auteurs-compositeurs français les plus prolifiques des quarante dernières années. On connaît ses textes même sans le savoir Mademoiselle chante le blues , On va s’aimer , Sous les sunlights des tropiques … Ses tubes, comme Elle , À toutes les filles ou Il faut laisser le temps au temps , rencontrent un immense succès. Son dernier album (automne 2022) est un petit bijou, à découvrir sur scène pour des moments de pur bonheur déjà partagés par des milliers de spectateurs.

Payant Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

English :

Prolific songwriter Didier Barbelivien takes us on a journey with his timeless hits and his exchanges with the audience for a moment of pure pleasure.

German :

Didier Barbelivien, ein produktiver Liedermacher, nimmt uns mit seinen zeitlosen Hits und seinem Austausch mit dem Publikum mit auf eine Reise und sorgt für einen Moment puren Glücks.

Italiano :

Didier Barbelivien, prolifico cantautore e compositore, ci accompagna in un viaggio con i suoi successi senza tempo e i suoi scambi con il pubblico per un momento di puro piacere.

Espanol :

Didier Barbelivien, prolífico cantautor y compositor, nos lleva de viaje con sus éxitos intemporales y sus intercambios con el público para un momento de puro placer.

