Concert Didier Conchon Jazz Groove Trio – La Cigale de Royan Royan, 14 juin 2025 20:30, Royan.

Charente-Maritime

Concert Didier Conchon Jazz Groove Trio La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Formule Jazz Trio plus électrique, du groove, avec une excellente Rhythmique Basse, Batterie,

À ne pas manquer !

La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11

English :

A more electric, groovy jazz trio with excellent rhythmic bass and drums,

Not to be missed!

German :

Formula Jazz Trio mehr elektrisch, Groove, mit einer ausgezeichneten Rhythmik Bass, Schlagzeug,

Nicht verpassen!

Italiano :

Un trio jazz più elettrico e groovy con un’eccellente ritmica di basso e batteria,

Da non perdere!

Espanol :

Un trío de jazz más eléctrico y groovy con un bajo y una batería rítmicos excelentes,

¡No se lo pierdan!

L’événement Concert Didier Conchon Jazz Groove Trio Royan a été mis à jour le 2025-05-09 par Mairie de Royan