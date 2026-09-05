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AGENDA · Vire Normandie

Concert : Didier Devire sur les traces de Brel à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie

vendredi 23 octobre 2026 · Rue des Halles · Vire Normandie

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue des Halles
Adresse
La Halle Michel Drucker
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif

Vire Normandie

Concert : Didier Devire sur les traces de Brel à Vire Normandie

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-24 22:30:00

Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25

L’Association des Courses Hippiques de Vire vous propose 3 dates pour un voyage de 2h au pays de Jacques Brel par Didier Devire. Billetterie auprès de l’hippodrome du lundi au vendredi de 9h à 17h ou sur place lors des soirées dans la limite des places disponibles.
L’Association des Courses Hippiques de Vire vous propose 3 dates pour un voyage de 2h au pays de Jacques Brel par Didier Devire. Billetterie auprès de l’hippodrome du lundi au vendredi de 9h à 17h ou sur place lors des soirées dans la limite des places disponibles.   .

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 68 14 50  hippodrome.vire@orange.fr

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English : Concert : Didier Devire sur les traces de Brel à Vire Normandie

The Vire Horse Racing Association is offering three dates for a two-hour journey into the world of Jacques Brel, presented by Didier Devire. Tickets are available from the racecourse ticket office from Monday to Friday, 9.00 am to 5.00 pm, or at the venue on the night, subject to availability.

L’événement Concert : Didier Devire sur les traces de Brel à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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