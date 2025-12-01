Concert Didier Dréo à la Ronce Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen

Concert Didier Dréo à la Ronce

Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

A l’occasion de la sortie de son nouveau CD, nous accueillons Didier Dréo en concert à l’herboristerie !

Ce guitariste et compositeur ne compose qu’en breton. Ses chansons retracent la vie en Bretagne depuis le milieu du 20e siècle. Il a ainsi glané des histoires vécues dans sa famille bretonne et les a mises en musique.

