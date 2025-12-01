Concert Didier Dréo à la Ronce Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen
Concert Didier Dréo à la Ronce Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen vendredi 19 décembre 2025.
Concert Didier Dréo à la Ronce
Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
A l’occasion de la sortie de son nouveau CD, nous accueillons Didier Dréo en concert à l’herboristerie !
Ce guitariste et compositeur ne compose qu’en breton. Ses chansons retracent la vie en Bretagne depuis le milieu du 20e siècle. Il a ainsi glané des histoires vécues dans sa famille bretonne et les a mises en musique.
Org. La Ronce .
Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
English :
L’événement Concert Didier Dréo à la Ronce Rostrenen a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme du Kreiz Breizh