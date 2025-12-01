Concert Didier Dréo Salle des Fêtes Clohars-Carnoët

Concert Didier Dréo

Salle des Fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

Après une résidence musicale de deux jours, Didier Dréo, musicien, guitariste, compositeur, chanteur, breton, présentera le spectacle issu de son nouveau CD Kanaouennoù ba tal ar bern foenn (Chants des tas de foin).

Ce spectacle est un hommage à la langue bretonne, la langue maternelle de Didier Dréo, à son grand-père et plus largement à toute sa famille bretonnante.

Il sera accompagné par Maïwen Gault au chant et Lanig Libouban à la guitare et par Catherine Vaternelle au chant et à la présentation.

Didier Dréo est un artiste et un musicien talentueux qui a participé à l’enregistrement de plus de 10 CD et créé ou accompagné de nombreux projets artistiques (Kern, Arsa, Tremar, Nolwenn Korbell, Kristen Nicolas, Jo Van Brouwel, Gwad…). Il est actuellement le chef de cœur de quatre chorales finistériennes (Rosporden, Pluguffan, L’Hôpital Camfrout, Quimper) .

Salle des Fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 07 23 87 72

