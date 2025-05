Concert Didier Dréo Fête de la Bretagne – Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer, 17 mai 2025 17:00, Moëlan-sur-Mer.

Finistère

Concert Didier Dréo Fête de la Bretagne Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17 18:30:00

2025-05-17

Sonadeg/Concert Kanaouennoù ba tal ar bern foenn « Chansons près du tas de foin

Didier Dréo Chants en breton

Ambrouget gant Accompagné de Loeiza Beauvir

Kanaouennoù e brezhoneg Chants en breton

Aozet gant -Organisé par Pregomp Asambles, e-framm ar dans le cadre de la Gouel Breizh/Fête de la Bretagne.

Qui est Didier Dréo ?

Musicien, guitariste, compositeur, chanteur, breton ? Didier Dréo, c’est tout ça à la fois. Imprégné de culture bretonne depuis son enfance, il compose des musiques et des chants qui racontent l’histoire de la Bretagne, celle des gens du cru ! A la maison, son grand-père, sa mère et son père lui racontaient en breton toutes ces histoires vécues et Didier les écoutait, passionné et les enregistrait. Il se met alors à composer des morceaux instrumentaux enracinés dans la musique traditionnelle bretonne mais qui, par leur modernité, emmènent toute la Bretagne au 21ème siècle. Il compose aussi des chants en breton. Comme l’histoire de son grand-père revenant de la foire, contée avec humour et poésie dans ce breton tellement imagé, intraduisible. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 83 80 63 74

