Concert Didier Super et son groupe Discount TARBES Tarbes

Concert Didier Super et son groupe Discount

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

En 2012, Didier débranche sa guitare électrique pour se consacrer à des spectacles plus cérébraux , histoire de se faire enfin passer pour un artiste crédible auprès d’une certaine frange de la gauche caviar, dite France inter .

Le bilan de cette manoeuvre étant mitigé, il décide, sur les conseils de sa mère, de remonter un groupe de rock car c’est intellectuellement plus reposant pour lui et par voie de conséquence plus accessible aux pauvres qui sont de loin la clientèle majoritaire dans notre pays.

En plus de ses musiciens, vous le verrez accompagné par trois chanteuses, non pas qu’il estime important d’honorer la parité dans les musiques actuelles mais comme il le dit si bien Le meilleur moyen de ne pas se faire casser les couilles par les féministes c’est d’être leur patron .

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 32 98 communication@lagespe.com

English :

In 2012, Didier unplugged his electric guitar to devote himself to more cerebral shows, to finally establish himself as a credible artist with a certain fringe of the caviar left, known as France inter .

The results of this maneuver being mixed, he decided, on the advice of his mother, to put together a rock band, as it was intellectually more restful for him and consequently more accessible to the poor, who are by far the majority of the clientele in our country.

In addition to his musicians, you’ll find him accompanied by three female singers, not that he feels it’s important to honor parity in today’s music scene, but as he so aptly puts it: The best way not to get your balls busted by feminists is to be their boss .

