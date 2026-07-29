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Concert Didier Super et Yolo de Navarre La Serre Fantastique Saint-Julien-en-Born

dimanche 23 août 2026 · La Serre Fantastique · Saint-Julien-en-Born

Concert Didier Super et Yolo de Navarre La Serre Fantastique Saint-Julien-en-Born

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Serre Fantastique
Adresse
1101 Chemin de Lio
Ville
40170 Saint-Julien-en-Born
Département
Landes
Tarif

Saint-Julien-en-Born

Concert Didier Super et Yolo de Navarre

La Serre Fantastique 1101 Chemin de Lio Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23 00:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Concerts pour fêter 10 ans de paysannerie fantastique.
Entrée 20€
Rougail saucisse, musique, bonheur.   .

La Serre Fantastique 1101 Chemin de Lio Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 67 72 66 

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English : Concert Didier Super et Yolo de Navarre

L’événement Concert Didier Super et Yolo de Navarre Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-07-20 par Côte Landes Nature Tourisme

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