Concert Didier Super et Yolo de Navarre La Serre Fantastique Saint-Julien-en-Born

Informations pratiques

Saint-Julien-en-Born

Concert Didier Super et Yolo de Navarre

La Serre Fantastique 1101 Chemin de Lio Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 19:00:00

fin : 2026-08-23 00:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Concerts pour fêter 10 ans de paysannerie fantastique.

Entrée 20€

Rougail saucisse, musique, bonheur. .

La Serre Fantastique 1101 Chemin de Lio Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 67 72 66

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English : Concert Didier Super et Yolo de Navarre

L’événement Concert Didier Super et Yolo de Navarre Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-07-20 par Côte Landes Nature Tourisme