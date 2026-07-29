Concert Didier Super et Yolo de Navarre La Serre Fantastique Saint-Julien-en-Born
dimanche 23 août 2026 · La Serre Fantastique · Saint-Julien-en-Born
Informations pratiques
Saint-Julien-en-Born
Concert Didier Super et Yolo de Navarre
La Serre Fantastique 1101 Chemin de Lio Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23 00:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Concerts pour fêter 10 ans de paysannerie fantastique.
Entrée 20€
Rougail saucisse, musique, bonheur. .
La Serre Fantastique 1101 Chemin de Lio Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 67 72 66
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English : Concert Didier Super et Yolo de Navarre
L’événement Concert Didier Super et Yolo de Navarre Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-07-20 par Côte Landes Nature Tourisme
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