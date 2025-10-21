Concert Didier Super Magic Mirrors Le Havre
Concert Didier Super Magic Mirrors Le Havre samedi 24 janvier 2026.
Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Provocateur, drôle et décalé, depuis plus de deux décennies, Didier Super parle des travers de la société avec une ironie déconcertante et un second degré bien recherché. Entre blagues approximatives, chansons absurdes et des sketchs interpellants, ses concerts sont de véritables shows humoristiques et satiriques.
Connu pour ses titres J’en ai rien à foutre, Y’en a des biens ou encore À bas les gens qui bossent, il revient sur scène avec une équipe plus étoffée que jamais, des musiciens et trois choristes. Vous l’avez sûrement entendu sur France Inter ou Radio Nova, alors venez (re)découvrir Didier Super et son groupe Discount !
Inscription obligatoire .
Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr
