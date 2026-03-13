Concert Dies

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Deux voix, deux cœurs, une passion commune pour la musique et la scène. Entre émotion, humour et complicité, ce duo vous promet un moment unique à partager. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

DiEs, c’est la rencontre de deux voix, de deux cœurs et d’une même passion pour la musique et la scène. À la fois élégants, complices et pleins d’énergie, ce duo vous embarque dans un moment musical rempli d’émotion, d’humour et de partage. Entre rires, frissons et belles mélodies, laissez-vous porter par leur univers et venez vivre un instant unique avec DiEs. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

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English :

Two voices, two hearts, a shared passion for music and the stage. Between emotion, humor and complicity, this duo promises a unique moment to share. Reservations required at the Tourist Office.

L’événement Concert Dies Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach