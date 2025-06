Concert La Mine d’art Dieulefit 1 juillet 2025 07:00

Drôme

Concert La Mine d’art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-01

2025-07-01

CONCERT DE FLAMENCO

avec Jose Alonso.

L’essence et le caractère du flamenco andalous venu tout droit d’Almeria !

La Mine d’art 10 quai Roger morin

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86

English :

FLAMENCO CONCERT

with Jose Alonso.

The essence and character of Andalusian flamenco, straight from Almeria!

German :

FLAMENCO-KONZERT

mit Jose Alonso.

Die Essenz und der Charakter des andalusischen Flamencos direkt aus Almeria!

Italiano :

CONCERTO DI FLAMENCO

con Jose Alonso.

L’essenza e il carattere del flamenco andaluso, direttamente da Almeria!

Espanol :

CONCIERTO FLAMENCO

con José Alonso.

La esencia y el carácter del flamenco andaluz, ¡directo desde Almería!

L’événement Concert Dieulefit a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux