Concert d’If La Cambrousse Saint-Saud-Lacoussière
vendredi 17 juillet 2026 · La Cambrousse · Saint-Saud-Lacoussière
Informations pratiques
Saint-Saud-Lacoussière
Concert d’If
La Cambrousse 4 impasse sous Chardonnièras Saint-Saud-Lacoussière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
If ? Et si ? Et si on allait s’asseoir sous l’if que ce duo intimiste a planté loin de l’agitation du monde ?
Et si sa musique acoustique, intense et aérienne, et si ses compoésies nous envoûtaient soudain ?
À la guitare et au chant, Mathias Sten, la puissance d’un écorcé (v)if bouturé punk.
À la clarinette et au saxophone, Gabriel Lemaire, artiste jazz aux mille ramifications.
Un duo atypique, au sommet d’un art métisse et frugal, imprégné de poésie, visant à toucher l’âme par le chemin le plus court. Buvette et restauration sur place. .
La Cambrousse 4 impasse sous Chardonnièras Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 91 17 49
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English : Concert d’If
L’événement Concert d’If Saint-Saud-Lacoussière a été mis à jour le 2026-07-09 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin