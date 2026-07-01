Concert d’If La Cambrousse Saint-Saud-Lacoussière

Informations pratiques

Saint-Saud-Lacoussière

Concert d’If

La Cambrousse 4 impasse sous Chardonnièras Saint-Saud-Lacoussière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

If ? Et si ? Et si on allait s’asseoir sous l’if que ce duo intimiste a planté loin de l’agitation du monde ?

Et si sa musique acoustique, intense et aérienne, et si ses compoésies nous envoûtaient soudain ?

À la guitare et au chant, Mathias Sten, la puissance d’un écorcé (v)if bouturé punk.

À la clarinette et au saxophone, Gabriel Lemaire, artiste jazz aux mille ramifications.

Un duo atypique, au sommet d’un art métisse et frugal, imprégné de poésie, visant à toucher l’âme par le chemin le plus court. Buvette et restauration sur place. .

La Cambrousse 4 impasse sous Chardonnièras Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 91 17 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert d’If

L’événement Concert d’If Saint-Saud-Lacoussière a été mis à jour le 2026-07-09 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin