Concert | Dimelotu Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Dimelotu

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Musique traditionnelle de la cordillère des Andes et compositions personnelles.

Ce duo, né de la rencontre entre Margaux Vannicatte et Marcos Alvarez, nous propose le spectacle Andes voyage en altitude, une invitation musicale à travers la cordillère des Andes.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

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English : Concert | Dimelotu

L’événement Concert | Dimelotu Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides