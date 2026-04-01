Saint-Martin-Château

Concert Dimitri Boekhoorn

Eglise Saint-Martin-Château Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Dimitri Boekhoorn nous enchantera avec ses multiples harpes modernes et anciennes.

Docteur ès études celtiques, musicien (harpe et flûte) et conférencier, Dimitri Boekhoorn nous invite à un récital hors du commun, à la croisée de la musique et de la découverte. Sur scène, accompagné de ses instruments rares, parfois surprenants, il interprète un répertoire varié musique traditionnelle des pays celtes et musique ancienne, mais avant tout ses propres

compositions résolument modernes et inspirées de la musique du monde.

Chaque pièce est expliquée de manière accessible pour mieux comprendre et ressentir ces instruments fascinants.

Concert à prix libre.

A 20h30, à la salle communale de Saint-Martin-Château .

Eglise Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 74 27 contact@eclatsderives.com

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English : Concert Dimitri Boekhoorn

L’événement Concert Dimitri Boekhoorn Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest