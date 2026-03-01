Concert dînatoire Carentan-les-Marais

Concert dînatoire

Passez un agréable moment pour la Saint-Patrick avec le groupe Les dépanneurs . Buffet à volonté, sur réservation au 02 33 54 64 27. .

Freedom Café Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 54 64 27

