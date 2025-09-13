Concert-dînatoire Guo Gan Trio Allonnes

Concert-dînatoire Guo Gan Trio Allonnes samedi 14 mars 2026.

Concert-dînatoire Guo Gan Trio

21 Rue du Lavoir Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le troisième concert-dînatoire, proposé au Pama à Allonnes, fait honneur à la Chine en écho à l’exposition de l’artiste chinoise dans la galerie Loire du Dôme.

Le célèbre maître chinois d’Erhu (violon chinois) et compositeur Guo Gan vit à Paris depuis 23 ans. En 2016, il a été décoré Chevalier des Arts et des Lettres par le Ministère français de la Culture et le Ministère français des Affaires étrangères. Il est le premier musicien folklorique chinois à recevoir cet honneur. Il s’est produit dans plus de 100 pays et régions du monde, a publié plus de 80 disques et enregistré la musique de 70 films tels que Kung Fu Panda et Astérix et Obélix.

En compagnie du joueur de pipa Liu Yiqing et du joueur de guzheng Chen Jian, le virtuose Guo Gan nous permettra de découvrir un univers musical mêlant style traditionnel et moderne dans un savoureux mélange.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 14 mars 2026 à partir de 19h. .

21 Rue du Lavoir Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

The third concert-dinner, at the Pama in Allonnes, honors China, echoing the Chinese artist?s exhibition in the Loire du Dôme gallery.

German :

Das dritte Dinnerkonzert, das im Pama in Allonnes angeboten wird, ehrt China als Echo auf die Ausstellung der chinesischen Künstlerin in der Galerie Loire du Dôme.

Italiano :

Il terzo concerto-cena, al Pama di Allonnes, è un omaggio alla Cina, che fa eco alla mostra dell’artista cinese nella galleria Loire du Dôme.

Espanol :

El tercer concierto-cena, en la Pama de Allonnes, es un homenaje a China, haciéndose eco de la exposición del artista chino en la galería Loire du Dôme.

L’événement Concert-dînatoire Guo Gan Trio Allonnes a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME