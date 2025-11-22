Concert-dînatoire MAAAR Montreuil-Bellay

Concert-dînatoire MAAAR Montreuil-Bellay samedi 22 novembre 2025.

MAAAR, trois voyelles pour trois voix, Elsa, Charlotte, Rebecca, l’histoire d’une rencontre fluide et explosive sur les chemins de la musique.

Elsa Corre, chanteuse bretonne portée très tôt vers les musiques du monde, Charlotte Espieussas, accordéoniste et chanteuse, voyageuse-amoureuse des musiques à danser et créolisées et enfin Rebecca Roger Cruz, musicienne et chanteuse vénézuelienne. La matière de ce trio puise dans un répertoire nourri des terroirs et parcours de chacune, des liens qu’elles y nouèrent, des dons qu’elles y reçurent de femmes le plus souvent, car nombre de chants profanes se transmettent de mère en fille manières de chant et pratiques instrumentales, expressions d’un courage du quotidien, invocations aux puissances élémentaires, à la nature, appels à la danse et à la fête. Découvertes au Chainon Manquant, c’est un régal !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 19h. .

English :

MAAAR, three vowels for three voices, Elsa, Charlotte, Rebecca, the story of a fluid, explosive encounter on the path of music.

German :

MAAAR, drei Vokale für drei Stimmen, Elsa, Charlotte, Rebecca, die Geschichte einer fließenden und explosiven Begegnung auf den Wegen der Musik.

Italiano :

MAAAR, tre vocali per tre voci, Elsa, Charlotte, Rebecca, la storia di un incontro fluido ed esplosivo sulla strada della musica.

Espanol :

MAAAR, tres vocales para tres voces, Elsa, Charlotte, Rebecca, la historia de un encuentro fluido y explosivo en el camino hacia la música.

