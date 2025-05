Concert d’InChorus, ensemble vocal Polyphonies a cappella – Apremont-sur-Allier, 15 juin 2025 15:30, Apremont-sur-Allier.

Concert hors-les-murs dans le cadre de la résidence d’InChorus à l’abbaye de Noirlac.

InChorus met en valeur le répertoire choral a cappella.

Route de Cuffy
Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 83 44 19 contact@inchorus.fr

English :

Concert hors-les-murs as part of the InChorus residency at Noirlac Abbey.

InChorus showcases a cappella choral repertoire.

German :

Konzert außerhalb der Mauern im Rahmen der Residenz von InChorus in der Abtei von Noirlac.

InChorus hebt das A-cappella-Chorrepertoire hervor.

Italiano :

Concerto fuori dalle mura nell’ambito della residenza di InChorus all’Abbazia di Noirlac.

InChorus presenta il repertorio corale a cappella.

Espanol :

Concierto extramuros en el marco de la residencia de InChorus en la abadía de Noirlac.

InChorus presenta repertorio coral a capella.

