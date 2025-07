Concert - dîner « Chile Blanco » Samuel Debure Fatouville-Grestain

Concert - dîner « Chile Blanco » Samuel Debure Fatouville-Grestain vendredi 8 août 2025 19:15:00.

Concert - dîner « Chile Blanco » Samuel Debure

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 19:15:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Embarquez avec Samuel Debure pour un voyage musical aux rythmes traditionnels espagnols, chiliens, cubains, argentins… Entre ballades et morceaux, le comédien chanteur présentera pour la première fois ce nouveau récital guitare-voix de chansons hispano-américaines.

Durée 30 à 40 minutes

Participation libre

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Concert - dîner « Chile Blanco » Samuel Debure

Embark with Samuel Debure on a musical journey to the traditional rhythms of Spain, Chile, Cuba and Argentina… Between ballads and songs, the actor-singer will present for the first time this new guitar-voice recital of Hispano-American songs.

Duration: 30 to 40 minutes

Free admission

German :

Begeben Sie sich mit Samuel Debure auf eine musikalische Reise mit traditionellen spanischen, chilenischen, kubanischen, argentinischen Rhythmen… Zwischen Balladen und Stücken wird der Schauspieler und Sänger zum ersten Mal diesen neuen Gitarren- und Gesangsabend mit spanisch-amerikanischen Liedern präsentieren.

Dauer: 30 bis 40 Minuten

Freie Teilnahme

Italiano :

Unitevi a Samuel Debure in un viaggio musicale nei ritmi tradizionali di Spagna, Cile, Cuba, Argentina… Tra ballate e canzoni, l’attore-cantante presenterà per la prima volta questo nuovo recital chitarra-voce di canzoni ispanoamericane.

Durata: 30-40 minuti

Ingresso libero

Espanol :

Acompañe a Samuel Debure en un viaje musical a los ritmos tradicionales de España, Chile, Cuba, Argentina… Entre baladas y canciones, el actor-cantante presentará por primera vez este nuevo recital guitarra-voz de canciones hispanoamericanas.

Duración: de 30 a 40 minutos

Entrada gratuita

L’événement Concert - dîner « Chile Blanco » Samuel Debure Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2025-06-26 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville