Concert d’instruments à cuivre et percussions Place du Bourg de Merlia Orgelet

Concert d’instruments à cuivre et percussions Place du Bourg de Merlia Orgelet samedi 11 octobre 2025.

Concert d’instruments à cuivre et percussions

Place du Bourg de Merlia La Grenette Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-11

Concert comprenant 30 musiciens de cuivres et percussions le 11 et 12 octobre à 16h à la Grenette d’Orgelet.   .

Place du Bourg de Merlia La Grenette Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 53 73 76 

English : Concert d’instruments à cuivre et percussions

German : Concert d’instruments à cuivre et percussions

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert d’instruments à cuivre et percussions Orgelet a été mis à jour le 2025-09-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE