Concert Diroll Tizh Trio Bar Chez Cathy Penmarch
Concert Diroll Tizh Trio Bar Chez Cathy Penmarch dimanche 26 octobre 2025.
Concert Diroll Tizh Trio
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 16:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Diroll Tizh Trio sera en concert à St-Guénolé au Bar Chez Cathy à l’heure du goûter pour passer une bonne fin d’après-midi après vos repas copieux !
Diroll Tizh, c’est une Bonne Ambiance avant tout !
De l’Energie et un Enorme Partage pour passer de Bons Moments !
Nous revisitons en Acoustique des classiques pop/Rock, variété internationale et française des 70′ 80′ 90′ 2000′.
ATTENTION, le nombre de places étant limité, c’est donc uniquement sur réservation ! .
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Diroll Tizh Trio Penmarch a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Destination Pays Bigouden