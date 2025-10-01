Concert | Dirty Shades aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac
Concert | Dirty Shades aux Abattoirs
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Les Sorties du Mercredi des Abattoirs vous emmènent à la découverte de groupes locaux en sortie de résidence. C’est parti pour un concert post rock avec le groupe Dirty Shades
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
English :
Les Sorties du Mercredi des Abattoirs take you to discover local bands coming out of residency. Let’s go for a post rock concert with Dirty Shades
German :
Die « Sorties du Mercredi des Abattoirs » nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu lokalen Bands, die aus ihren Residenzen kommen. Auf geht’s zu einem Post-Rock-Konzert mit der Band Dirty Shades
Italiano :
Les Sorties du Mercredi des Abattoirs vi accompagnano in un tour di band locali in uscita dalla residenza. Si parte per un concerto post rock con il gruppo Dirty Shades
Espanol :
Les Sorties du Mercredi des Abattoirs te llevan de gira por los grupos locales que salen de la residencia. A continuación, concierto de post rock con el grupo Dirty Shades
