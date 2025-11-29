Concert d’Isha (Sarah Lenka) Centre Madeleine Louaintier Flers

Concert d’Isha (Sarah Lenka)

Centre Madeleine Louaintier 3 square Delaunay Flers Orne

2025-11-29 21:00:00

2025-11-29 23:30:00

2025-11-29

Sarah Lenka nous invite à plonger dans un univers poignant avec son nouvel album ISHA , un vibrant hommage à l’exil des femmes et au déracinement. Leurs histoires puissantes, leur invisibilité et leur résilience à travers l’histoire et les sociétés.

Derrière elles se trouve une nouvelle génération souvent coupée de son héritage culturel et spirituel.

Chaque chanson s’inspire des vies de ses ancêtres féminines, de la région du Mzab jusqu’à l’Espagne et l’Argentine Mouma, Zahra, Betty, Florence, Rose, Aziza, réincarnées dans des mélodies et des paroles touchantes.

ISHA tisse un lien entre la Folk et les sonorités maghrébines, mêlant guitare, mandole, chœurs et percussions pour recréer des danses, des rythmes et des coutumes.

Ce mélange subtil de célébration et de nostalgie offre une écoute intime et universelle. Elle se reconnecte à cette mémoire collective, ravivant traditions et histoires enfouies, et propose ainsi un véritable voyage sonore et émotionnel.

Chaque note de l’album raconte une histoire de résilience et d’identité retrouvée, faisant de ISHA non seulement un album, mais un pont entre passé et présent, et une ode à la redécouverte de soi. .

Centre Madeleine Louaintier 3 square Delaunay Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 trottoirsmouilles@hotmail.com

