Concert DISNEY EN CONCERT AUTOUR DU MONDE Amiens

Concert DISNEY EN CONCERT AUTOUR DU MONDE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

“Disney en Concert Autour du Monde” un voyage musical à travers les univers et héros de Disney en tournée en 2025 !

Fin 2025, le nouveau spectacle “Disney en Concert Autour du Monde” invite à un voyage musical et visuel extraordinaire à travers les univers les plus emblématiques de Disney. De la chaleur de la savane du Roi Lion aux mystères des forêts nordiques de La Reine des Neiges, en passant par les terres luxuriantes de Vaiana et les rivières sauvages avec Pocahontas, ce spectacle unique transporte petits et grands à travers les cultures, les paysages et les héros qui ont marqué l’histoire de Disney.

Sur scène, un orchestre symphonique, accompagné de chanteurs et de danseurs, offre une immersion totale dans la magie de Disney. Les musiques inoubliables, composées par de grands talents du cinéma, prennent vie sur scène, tandis que des extraits des films emblématiques sont projetés sur écran géant HD. Chaque morceau emmène le spectateur dans un nouveau monde, prêt à s’envoler pour le Pays Imaginaire avec Peter Pan, à s’aventurer vers l’orient aux côtés de Mulan ou à danser sur des airs latino avec Mirabel.

Ce voyage musical explore les thématiques universelles de l’amour, de l’amitié, de la famille, du courage et de la quête d’indépendance, incarnées par les héros et héroïnes de Disney. Les spectateurs pourront retrouver Simba, Elsa, Aladdin, Mulan, Peter Pan, Pocahontas et bien d’autres au cœur de leurs aventures. Chaque histoire est une nouvelle escale où se mêlent magie, émotions et souvenirs, et où la beauté des cultures et des paysages s’harmonise avec la puissance des compositions musicales.

“Disney en Concert Autour du Monde” un voyage musical à travers les univers et héros de Disney en tournée en 2025 !

Fin 2025, le nouveau spectacle “Disney en Concert Autour du Monde” invite à un voyage musical et visuel extraordinaire à travers les univers les plus emblématiques de Disney. De la chaleur de la savane du Roi Lion aux mystères des forêts nordiques de La Reine des Neiges, en passant par les terres luxuriantes de Vaiana et les rivières sauvages avec Pocahontas, ce spectacle unique transporte petits et grands à travers les cultures, les paysages et les héros qui ont marqué l’histoire de Disney.

Sur scène, un orchestre symphonique, accompagné de chanteurs et de danseurs, offre une immersion totale dans la magie de Disney. Les musiques inoubliables, composées par de grands talents du cinéma, prennent vie sur scène, tandis que des extraits des films emblématiques sont projetés sur écran géant HD. Chaque morceau emmène le spectateur dans un nouveau monde, prêt à s’envoler pour le Pays Imaginaire avec Peter Pan, à s’aventurer vers l’orient aux côtés de Mulan ou à danser sur des airs latino avec Mirabel.

Ce voyage musical explore les thématiques universelles de l’amour, de l’amitié, de la famille, du courage et de la quête d’indépendance, incarnées par les héros et héroïnes de Disney. Les spectateurs pourront retrouver Simba, Elsa, Aladdin, Mulan, Peter Pan, Pocahontas et bien d’autres au cœur de leurs aventures. Chaque histoire est une nouvelle escale où se mêlent magie, émotions et souvenirs, et où la beauté des cultures et des paysages s’harmonise avec la puissance des compositions musicales. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

disney in Concert: Around the World? a musical journey through the universes and heroes of Disney on tour in 2025!

At the end of 2025, the new show ?Disney in Concert: Around the World? invites you on an extraordinary musical and visual journey through Disney’s most emblematic universes. From the heat of the savannah in The Lion King to the mysteries of the northern forests in The Snow Queen, from the lush lands of Vaiana to the wild rivers of Pocahontas, this unique show transports young and old alike through the cultures, landscapes and heroes that have marked Disney history.

On stage, a symphony orchestra, accompanied by singers and dancers, offers total immersion in the magic of Disney. The unforgettable music, composed by some of cinema’s greatest talents, comes to life on stage, while excerpts from the iconic films are projected onto a giant HD screen. Each track takes the audience into a new world, ready to fly off to Neverland with Peter Pan, venture to the Orient with Mulan or dance to Latin tunes with Mirabel.

This musical journey explores the universal themes of love, friendship, family, courage and the quest for independence, embodied by Disney’s heroes and heroines. Audiences will find Simba, Elsa, Aladdin, Mulan, Peter Pan, Pocahontas and many others at the heart of their adventures. Each story is a new stopover where magic, emotions and memories mingle, and where the beauty of cultures and landscapes harmonize with the power of musical compositions.

German :

disney in Concert: Around the World? eine musikalische Reise durch die Welten und Helden von Disney auf Tournee im Jahr 2025!

Ende 2025 lädt die neue Show Disney in Concert: Around the World zu einer außergewöhnlichen musikalischen und visuellen Reise durch die kultigsten Disney-Welten ein. Von der Hitze der Savanne in Der König der Löwen über die Geheimnisse der nordischen Wälder in Die Schneekönigin , die üppigen Länder in Vaiana und die wilden Flüsse in Pocahontas diese einzigartige Show entführt Kinder und Erwachsene in die Kulturen, Landschaften und Helden, die die Geschichte von Disney geprägt haben.

Auf der Bühne bietet ein Symphonieorchester, begleitet von Sängern und Tänzern, ein vollständiges Eintauchen in die Magie von Disney. Die unvergessliche Musik, die von großen Filmtalenten komponiert wurde, wird auf der Bühne zum Leben erweckt, während Ausschnitte aus den ikonischen Filmen auf eine riesige HD-Leinwand projiziert werden. Jedes Stück entführt den Zuschauer in eine neue Welt, bereit, mit Peter Pan nach Nimmerland zu fliegen, an der Seite von Mulan in den Orient zu reisen oder mit Mirabel zu lateinamerikanischen Klängen zu tanzen.

Diese musikalische Reise erkundet die universellen Themen Liebe, Freundschaft, Familie, Mut und das Streben nach Unabhängigkeit, die von Disneys Helden und Heldinnen verkörpert werden. Die Zuschauer können Simba, Elsa, Aladdin, Mulan, Peter Pan, Pocahontas und viele andere in ihren Abenteuern wiederfinden. Jede Geschichte ist eine neue Station, an der sich Magie, Emotionen und Erinnerungen vermischen und die Schönheit der Kulturen und Landschaften mit der Kraft der musikalischen Kompositionen harmoniert.

Italiano :

disney in Concert: Around the World? un viaggio musicale attraverso gli universi e gli eroi Disney in tour nel 2025!

Alla fine del 2025, il nuovo spettacolo Disney in Concert: Around the World vi invita a uno straordinario viaggio musicale e visivo attraverso gli universi più emblematici della Disney. Dal calore della savana de Il Re Leone ai misteri delle foreste del nord de La Regina delle Nevi, passando per le terre lussureggianti di Vaiana e i fiumi selvaggi di Pocahontas, questo spettacolo unico porta grandi e piccini in un viaggio attraverso le culture, i paesaggi e gli eroi che hanno segnato la storia della Disney.

Sul palco, un’orchestra sinfonica, accompagnata da cantanti e ballerini, offre un’immersione totale nella magia di Disney. Le musiche indimenticabili, composte da alcuni dei più grandi talenti del cinema, prendono vita sul palcoscenico, mentre estratti dei film iconici vengono proiettati su un gigantesco schermo HD. Ogni brano trasporta il pubblico in un nuovo mondo, pronto a volare nell’Isola che non c’è con Peter Pan, ad avventurarsi in Oriente con Mulan o a ballare le melodie latine con Mirabel.

Questo viaggio musicale esplora i temi universali dell’amore, dell’amicizia, della famiglia, del coraggio e della ricerca dell’indipendenza, incarnati dagli eroi e dalle eroine Disney. Il pubblico troverà Simba, Elsa, Aladdin, Mulan, Peter Pan, Pocahontas e molti altri al centro delle loro avventure. Ogni storia è una nuova tappa in cui si mescolano magia, emozioni e ricordi, e dove la bellezza delle culture e dei paesaggi si armonizza con la potenza delle composizioni musicali.

Espanol :

disney en concierto: ¿alrededor del mundo? ¡un viaje musical por los universos y héroes de Disney de gira en 2025!

A finales de 2025, el nuevo espectáculo Disney in Concert: Around the World te invita a un extraordinario viaje musical y visual por los universos más emblemáticos de Disney. Desde el calor de la sabana en El Rey León hasta los misterios de los bosques del norte en La Reina de las Nieves, pasando por las exuberantes tierras de Vaiana y los ríos salvajes de Pocahontas, este espectáculo único lleva a grandes y pequeños en un viaje a través de las culturas, los paisajes y los héroes que han marcado la historia de Disney.

En el escenario, una orquesta sinfónica, acompañada por cantantes y bailarines, ofrece una inmersión total en la magia de Disney. La inolvidable música, compuesta por algunos de los mayores talentos del cine, cobra vida en el escenario, mientras se proyectan fragmentos de las películas icónicas en una pantalla gigante de alta definición. Cada tema transporta al público a un mundo nuevo, listo para volar al País de Nunca Jamás con Peter Pan, aventurarse en Oriente con Mulán o bailar al son de las melodías latinas con Mirabel.

Este viaje musical explora los temas universales del amor, la amistad, la familia, el valor y la búsqueda de la independencia, encarnados por los héroes y heroínas de Disney. El público encontrará a Simba, Elsa, Aladino, Mulán, Peter Pan, Pocahontas y muchos otros en el corazón de sus aventuras. Cada historia es una nueva escala donde se mezclan la magia, las emociones y los recuerdos, y donde la belleza de las culturas y los paisajes armoniza con la fuerza de las composiciones musicales.

L’événement Concert DISNEY EN CONCERT AUTOUR DU MONDE Amiens a été mis à jour le 2025-01-10 par OT D’AMIENS