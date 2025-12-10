Concert Ditter + PAR.SEK Café Charbon Nevers

Concert Ditter + PAR.SEK

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:30:00

2026-02-07

Rendez vous au Café Charbon samedi 7 février à 20h avec

DITTER [pop-punk]

Un trio qui frappe fort, les corps, les cœurs, les genres musicaux aussi. Les mélodies pop explosives associées au cynisme de sales gosses du fond de la classe du groupe apporte la pointe de punk qui les démarque. Le résultat ? Une musique diablement vivante, organique et plein d’hymnes à reprendre ensemble le sourire aux lèvres. Un moment brûlant mais jouissif, un grand et beau terrain d’expression !

PAR.SEK [pop-électro]

Simon, Coco et Manon, c’est un projet pop éclatant pour les oreilles et pour les yeux. Surplombant la scène, une grande boule blanche projette des visions cosmiques mixées en direct sur des chansons qui parlent d’amour, de fin du monde, d’amour pendant la fin du monde… Une chanson française réinventée par un trio qui avait déjà coupé le souffle à tout l’auditoire de la Coopérative de Mai en 2024, lorsqu’ils avaient interprété une intense version techno post-punk du titre légendaire de Jean-Louis Murat, Suicidez-vous le peuple est mort. Avec eux, l’ennui apocalyptique d’un monde sans beaucoup d’espoir se vit la tête haute, sur des morceaux électro-pop musclés qui tabassent, avec plein de charisme. À la manière des Vulves Assassines ou d’Ascendant Vierge. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

