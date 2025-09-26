Concert DIVIE BO jazz et blues CHEZ PAPY restaurant lieu festif Saintes
Concert DIVIE BO jazz et blues CHEZ PAPY restaurant lieu festif Saintes vendredi 26 septembre 2025.
Concert DIVIE BO jazz et blues
CHEZ PAPY restaurant lieu festif 3 rue des Messageries Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
boissons et/ou repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26 23:00:00
Date(s) :
2025-09-26
ça pulse, ça groove, bouillonnant et et envoûtant chansons d’amour en français qui donnent de l’énergie.
.
CHEZ PAPY restaurant lieu festif 3 rue des Messageries Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 73 22 30 chezpapysaintes@gmail.com
English :
pulsating, grooving, bubbling and bewitching love songs in French that give you energy.
German :
es pulsiert, es groovt, es brodelt und es betört Liebeslieder auf Französisch, die Energie verleihen.
Italiano :
è pulsante, è groovy, spumeggiante e ammaliante, canzoni d’amore in francese che danno energia.
Espanol :
es palpitante, es groovy, burbujeante y hechizante canciones de amor en francés que te dan energía.
L’événement Concert DIVIE BO jazz et blues Saintes a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge