Concert Divine Lemon Cave Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer

Concert Divine Lemon

Cave Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Et comme le Morskoul ne serait pas vraiment le Morskoul sans un bon concert, à partir de 19H00, DIVINE LEMON viendra se produire sur scène. Ce sont 6 musiciens branchés sur le même objectif partager les grands succès Swing Pop Rock!!! Et faire découvrir quelques pépites tels Tom MICH ou Jay Jay JOHANSON. Si vous voulez vous régaler sur les standards des Beatles, de Neil YOUNG ou Lou REED, si vous voulez danser sur STATUS QUO, Fleetwood Mac ou Stevie WONDER, pas d’hésitations, venez écouter DIVINE LEMON à l’Ar Morskoul autour d’un verre de vin primeur 2025 .

Cave Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

