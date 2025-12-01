Concert Dix De Chœur Espace Culturel Paulette Donzel Gilley

Concert Dix De Chœur

Espace Culturel Paulette Donzel 1, Place du Général de Gaulle Gilley Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

A 20h.

Organisé par le Service Culturel de la Mairie de Gilley.

Le trio Elrima, c’est avant tout une rencontre humaine puis musicale qui a conduit Emma, Elsa et Marion en 2022 à chercher jusqu’où l’âme du tango les portera. Toutes trois étudiantes à l’école supérieure de musique de Dijon en cursus classique, elles comptent bien explorer ce genre d’une grande liberté. Leur rencontre musicale s’est faite spontanément dans une loge avant un concert, autour d’une improvisation inspirée du tango, genre qu’elles explorent avec passion. Leur musique mêle la chaleur de la contrebasse, la brillance de la clarinette et le souffle de l’accordéon, offrant une riche palette sonore.

10€ adulte, 5€ tarif réduit.

Renseignements auprès de la mairie de Gilley. .

Espace Culturel Paulette Donzel 1, Place du Général de Gaulle Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 32 00

