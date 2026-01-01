Concert Dixie au Paddy Paddy Mullin’s Arles
Concert Dixie au Paddy Paddy Mullin’s Arles samedi 31 janvier 2026.
Concert Dixie au Paddy
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 21h30. Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-31 21:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Concert live au Paddy Mullin’s !
Le groupe Dixie débarque au Paddy Mullin’s pour une soirée live pleine d’énergie ! .
Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 67 25
Live concert at Paddy Mullin’s!
L’événement Concert Dixie au Paddy Arles a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Arles