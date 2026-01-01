Concert Dixit Dominus Messie rue de l’Église Sarreguemines

Concert Dixit Dominus Messie

Ce concert est une aventure musicale unique qui réunit l’Orchestre du Rhin et les jeunes voix du Chœur de l’Orchestre Rhin pour donner à entendre une version inédite du Messie, l’une des pièces les plus populaires de G. F. Haendel, chef-d’œuvre du genre oratorio, et au Dixit Dominus du même compositeur.

Le Messie de Haendel est l’œuvre de référence pour la musique chorale à travers le monde ainsi qu’à travers le temps, depuis sa création en 1741. Elle est interprétée pratiquement tous les jours quelque part au monde, avec un nombre de concerts incroyable pendant la période des fêtes. Son accessibilité, sa joie et sa brillance font de cette œuvre l’occasion idéale pour rassembler des gens de tous âges, générations, nationalités et expériences.

Billetterie en vente à l'Office de Tourisme.

rue de l’Église Église Saint Nicolas Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

This concert is a unique musical adventure that brings together the Orchestre du Rhin and the young voices of the Choir of the Orchestre Rhin to present a previously unheard version of Messiah, one of G. F. Handel?s most popular works and a masterpiece of the oratorio genre, and the Dixit Dominus by the same composer.

Handel?s Messiah has been the benchmark work for choral music throughout the world, and across time, since its premiere in 1741. It is performed practically every day somewhere in the world, with an incredible number of concerts during the holiday season. Its accessibility, joy and brilliance make this work an ideal opportunity to bring together people of all ages, generations, nationalities and experiences.

