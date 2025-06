Concert Dj Anthoka La Grande École Le Havre 11 juillet 2025 21:30

Seine-Maritime

Concert Dj Anthoka La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-11 21:30:00

2025-07-11

Soirée Spritz à gogo avec DJ Anthoka !

Vendredi 11 juillet, prépare-toi à passer une nuit de folie à La Grande École !

De 21h30 à 1h30, DJ Anthoka te fait danser sur ses meilleurs sons pendant que tu savoures des spritz à volonté.

Flash Tatoo de 18h à 21h 3h, des flashs, de l’encre, et toi !

Rejoins-nous de 18h à 21h pour une session tattoo unique et spontanée :

– Ambiance chill & festive

– Cocktails frais & vibes au top

– Entrée libre, ramène tes potes !

Viens t’éclater et trinquer toute la soirée

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Concert Dj Anthoka

Spritz party galore with DJ Anthoka!

Friday, July 11, get ready for a wild night at La Grande École!

From 9.30 pm to 1.30 am, DJ Anthoka will get you dancing to his best sounds while you enjoy unlimited spritzes.

Flash Tatoo from 6pm to 9pm 3 hours, flashes, ink and you!

Join us from 6pm to 9pm for a unique and spontaneous tattoo session:

– Chill & festive atmosphere

– Fresh cocktails & top vibes

– Free entry bring your mates!

Come and have fun and drink the night away!

German :

Spritzabend à gogo mit DJ Anthoka!

Bereite dich am Freitag, den 11. Juli, auf eine verrückte Nacht in La Grande École vor!

Von 21:30 bis 1:30 Uhr lässt dich DJ Anthoka zu seinen besten Klängen tanzen, während du Spritzer bis zum Abwinken genießt.

Flash Tatoo von 18:00 bis 21:00 Uhr 3 Stunden, Blitze, Tinte und du!

Komm zu uns von 18 bis 21 Uhr für eine einzigartige und spontane Tattoo-Session:

– Chillige & festliche Atmosphäre

– Frische Cocktails & Top-Vibes

– Eintritt frei, bring deine Kumpels mit!

Den ganzen Abend lang feiern und anstoßen

Italiano :

Spritz party a volontà con DJ Anthoka!

Preparatevi a una notte selvaggia a La Grande École venerdì 11 luglio!

Dalle 21.30 all’1.30, DJ Anthoka vi farà ballare al ritmo delle sue migliori sonorità mentre gustate spritz illimitati.

Flash Tatoo dalle 18.00 alle 21.00 3 ore, flash, inchiostro e voi!

Unitevi a noi dalle 18.00 alle 21.00 per una sessione di tatuaggio unica e spontanea:

– Atmosfera rilassata e festosa

– Cocktail freschi e grandi vibrazioni

– Ingresso libero, porta i tuoi amici!

Vieni a divertirti e a bere tutta la notte!

Espanol :

¡Fiesta Spritz por todo lo alto con DJ Anthoka!

Prepárate para una noche salvaje en La Grande École el viernes 11 de julio

De 21h30 a 1h30, DJ Anthoka te hará bailar con sus mejores sonidos mientras disfrutas de spritzes ilimitados.

Flash Tatoo de 18:00 a 21:00 ¡3 horas, flashes, tinta y tú!

Únase a nosotros de 18:00 a 21:00 para una sesión de tatuaje única y espontánea:

– Ambiente chill y festivo

– Cócteles frescos y buen ambiente

– Entrada gratuita, ¡trae a tus amigos!

Ven a divertirte y a beber toda la noche

L’événement Concert Dj Anthoka Le Havre a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie