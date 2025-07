[Concert] DJ Apache Le Bar Ô Mètre Dieppe

[Concert] DJ Apache Le Bar Ô Mètre Dieppe vendredi 5 septembre 2025.

[Concert] DJ Apache

Le Bar Ô Mètre /51 Rue Alexandre Dumas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 18:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-26

Les vendredi 5 et 26 septembre, de 18h à 20h, le Bar Ô Mètre vous invite à écouter de la bonne musique !

Laissez-vous porter par les sons chill house et deep house sélectionnés par DJ Apache, parfaits pour relâcher la pression après la semaine !

Un cadre idéal pour partager un verre entre collègues ou entre amis !

Les vendredi 5 et 26 septembre, de 18h à 20h, le Bar Ô Mètre vous invite à écouter de la bonne musique !

Laissez-vous porter par les sons chill house et deep house sélectionnés par DJ Apache, parfaits pour relâcher la pression après la semaine !

Un cadre idéal pour partager un verre entre collègues ou entre amis ! .

Le Bar Ô Mètre /51 Rue Alexandre Dumas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 12 31

English : [Concert] DJ Apache

On Fridays September 5 and 26, from 6pm to 8pm, Bar Ô Mètre invites you to listen to some great music!

Let yourself be carried away by the chill house and deep house sounds selected by DJ Apache, perfect for letting off steam after the week!

The perfect place to share a drink with colleagues or friends!

German :

Am Freitag, den 5. und 26. September, lädt die Bar Ô Mètre von 18.00 bis 20.00 Uhr zu guter Musik ein!

Lassen Sie sich von den von DJ Apache ausgewählten Chill-House- und Deep-House-Klängen tragen, die perfekt sind, um nach der Woche den Druck abzubauen!

Ein idealer Rahmen, um einen Drink mit Kollegen oder Freunden zu teilen!

Italiano :

Il venerdì 5 e 26 settembre, dalle 18.00 alle 20.00, il Bar Ô Mètre vi invita ad ascoltare dell’ottima musica!

Lasciatevi trasportare dalle sonorità chill house e deep house selezionate da DJ Apache, perfette per sfogarsi dopo la settimana!

Il luogo ideale per condividere un drink con colleghi o amici!

Espanol :

Los viernes 5 y 26 de septiembre, de 18:00 a 20:00, el Bar Ô Mètre le invita a escuchar buena música

Déjese llevar por los sonidos chill house y deep house seleccionados por DJ Apache, perfectos para desahogarse después de la semana

Es el lugar perfecto para compartir una copa con colegas o amigos

L’événement [Concert] DJ Apache Dieppe a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie