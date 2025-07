[Concert] DJ Apache Café des Tribunaux Dieppe

[Concert] DJ Apache Café des Tribunaux Dieppe samedi 13 septembre 2025.

[Concert] DJ Apache

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Le samedi 13 septembre, à partir de 18h, le Café des Tribunaux vous propose une soirée conviviale en musique, portée par le talent du Duo Cavale !

Un répertoire chaleureux mêlant chansons françaises et internationales, pour accompagner votre début de soirée dans une ambiance vivante !

L’occasion idéale de profiter d’un moment entre amis autour d’un verre !

Café des Tribunaux /1 Place du Puits Sale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 44 65

English : [Concert] DJ Apache

On Saturday, September 13, starting at 6pm, Café des Tribunaux invites you to a convivial evening of music, featuring the talented Duo Cavale!

A warm repertoire of French and international songs, to get you off to a lively start!

The perfect opportunity to enjoy a drink with friends!

German :

Am Samstag, den 13. September, ab 18 Uhr bietet Ihnen das Café des Tribunaux einen geselligen Abend mit Musik, getragen vom Talent des Duo Cavale!

Ein herzliches Repertoire, das französische und internationale Chansons miteinander verbindet, begleitet Ihren frühen Abend in einer lebendigen Atmosphäre!

Die ideale Gelegenheit, einen Moment mit Freunden bei einem Getränk zu genießen!

Italiano :

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 18.00, il Café des Tribunaux vi propone una serata di musica conviviale, offerta dal talentuoso Duo Cavale!

Un caldo repertorio di canzoni francesi e internazionali per iniziare la serata in modo vivace!

L’occasione perfetta per sorseggiare un drink in compagnia!

Espanol :

El sábado 13 de septiembre, a partir de las 18:00 h, el Café des Tribunaux le propone una agradable velada musical de la mano del talentoso dúo Cavale

Un cálido repertorio de canciones francesas e internacionales para empezar la velada con buen pie

La ocasión perfecta para tomar una copa entre amigos

L’événement [Concert] DJ Apache Dieppe a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie